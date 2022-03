Nog maar maximum 100 km/u op snelweg, stelt Groen voor: een goed idee? Wat met je verbruik? En duurt het dan niet veel langer voor je ergens bent?

100 km per uur is nu al de maximumsnelheid op de Brusselse ring. — © BELGA

Zorg ervoor dat we op de autosnelwegen nog maar maximaal 100 km per uur mogen rijden, stelt oppositiepartij Groen voor aan de Vlaamse regering. Want dan verbruik je minder, verbeter je de luchtkwaliteit en veroorzaak je minder lawaaihinder bij de omwonenden. “Het is goed voor alles en iedereen, behalve voor Poetin”, zegt Stijn Bex van Groen. Maar klopt dat wel? En was het slim van Groen om dat voor te stellen?