‘Koning van Brussels nachtleven’ in verweer na zware beschuldigingen van seksueel misbruik: “Ik heb nooit jonge meisjes gedrogeerd”

Is Carl De Moncharline, de ongekroonde koning van het Brusselse nachtleven, een seksueel roofdier, dan wel slachtoffer van een #MeToo-heksenjacht? Na een eerdere klacht wegens aanranding van de eerbaarheid beschuldigen nog eens vier vrouwen hem in een RTBF-reportage van seksueel misbruik. Volgens hen deed de bekende nachtclubeigenaar en evenementenorganisator drugs in hun drankjes om hen vervolgens aan te randen. “Dit is een pure karaktermoord”, reageert hij scherp.