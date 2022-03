Telenet neemt zender Ukraina24 op in aanbod

Kort na de Russische inval in Oekraïne werd de Russische staatstelevisiezender Russia Today (RT) uit de ether gehaald door Telenet, de enige operator waar de zender beschikbaar was. Dat gebeurde op vraag van de Conferentie van telecommunicatie- en mediaregulatoren in België (CRC).

Intussen werd de Oekraïense nieuwszender Ukraina24 in het tv-aanbod van Telenet opgenomen. In Vlaanderen staat de zender op plaats 408, in Brussel en Wallonië op 308.