Het zal je maar overkomen: auto onder gebruikte frituurolie nadat fles openbarst in vuilniswagen

En toen spatte een fles frituurolie open over een geparkeerde auto. — © if

Donderdagochtend geraakten een deel van de Sint-Jozefsstraat in Roeselare en een geparkeerde wagen besmeurd met gebruikte frituurolie. Dat gebeurde toen een fles frituurolie in een afvalzak door de pers van de vuilniswagen werd samengedrukt en openbarstte. Eerder deze week was er al een gelijkaardig voorval in Oostnieuwkerke. Afvalintercommunale MIROM roept op om beter te sorteren.

De laatste tijd gebeurden verschillende incidenten met flessen frituurolie die in de vuilnisbak gegooid worden. Iets wat eigenlijk niet mag. Door de kracht van de pers in de vuilniswagen worden de flessen olie als kleine bommetjes. Ze knallen met geweld open en niet alleen de vuilnisophalers, maar de hele straat en alles in het rond raakt zo besmeurd met vieze olie. Ook in Rumbeke en in Houthulst barstte onlangs een fles frituurolie open.

“De ophalers krijgen de smurrie in hun gezicht of op hun kleren en de brandweer moet komen om de straat te reinigen. Bovendien geraken auto’s besmeurd en dat wil niemand meemaken. Het mag duidelijk zijn dat er geen winnaars zijn als je frituurolie in je afvalzak steekt”, zegt Frederic Vansteenkiste van de dienst communicatie van MIROM.

De afvalintercommunale hoopt dat de mensen nog beter gaan sorteren. Frituurolie kun je gratis kwijt op een recyclagepark. “Het is ook belangrijk dat gebruikte frituurolie wordt ingezameld, want ze kan nadien verwerkt en gerecycleerd worden tot bijvoorbeeld biodiesel.” Oude frituurolie vindt ook toepassingen in detergent, smeermiddelen en zelfs kaarsen. Maar ze hoort niet thuis in de vuilniszak.