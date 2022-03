Avelgem/Gullegem

Hoog bezoek donderdag in de Kringloopwinkel van Avelgem. Koning Filip was blijkbaar gecharmeerd door de open brief die winkelleider Rino Feys eind vorig jaar op zijn Facebook had gezet en besloot de winkel met een bezoek te vereren. “De koning was heel aangenaam, ik denk dat we op café nog een goed gesprek zouden kunnen hebben”, zei Rino.