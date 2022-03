Nederland zet gesprekken over BeNeLiga stop: topclubs zien onvoldoende draagvlak

Nederland heeft de gesprekken over de komst van een mogelijke BeNeLiga stopgezet. De Nederlandse topclubs Ajax, PSV, Feyenoord, FC Utrecht, Vitesse en AZ Alkmaar hebben woensdag vastgesteld dat er op dit ogenblik onvoldoende draagvlak is bij de Nederlandse professionele clubs om de BeNeLiga op poten te zetten, klinkt het in een persbericht van de Pro League. De Nederlandse Eredivisie bevestigde het nieuws.

Er zijn al enkele jaren plannen voor een mogelijke gezamenlijke competitie in België en Nederland. “In de afgelopen maanden was er serieuze vooruitgang geboekt over een BeneLiga met een split season model”, legt de Belgische Pro League uit in een persbericht. “Een Nederlands-Belgische delegatie had hierover begin maart een constructief onderhoud met de top van de UEFA onder leiding van voorzitter Ceferin.”

De Nederlandse topclubs zet het project nu stop omdat het benodigde draagvlak vandaag ontbreekt. “Dat het Nederlandse clubvoetbal momenteel floreert terwijl het Belgische clubvoetbal het moeilijker heeft, speelt hier ongetwijfeld een rol in.”

De Pro League geeft ook aan dat het in de komende maanden concrete stappen wil zetten om het Belgische clubvoetbal opnieuw vooruit te helpen. “Lorin Parys, die morgen aan zijn mandaat als nieuwe CEO begint, en zijn team willen de Belgische clubs in de komende tijd overtuigen dat hier een momentum ligt voor een beter en moderner Belgisch topvoetbal”, klinkt het.

Ook Belgische tegenkanting

Ook in België was niet iedereen overtuigd van de voordelen van een BeNeLiga. Tegenkanting was er vooral van de kleinere clubs, die bij een grensoverschrijdende competitie niet meer op het hoogste niveau zouden aantreden. Er wacht de Pro League veel werk om de clubs achter de kar te krijgen met betrekking tot het competitieformat, dat vorig jaar verlengd werd tot en met het seizoen 2022-2023. Momenteel spelen er 18 teams in 1A, met verkorte play-offs. Voordien waren er jarenlang 16 eersteklassers. Het contract met rechtenhouder Eleven Sports loopt dan weer nog tot medio 2025.