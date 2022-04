De ene drol is de andere niet: wat gebeurt er met een zakje hondenpoep en is dat niet te gebruiken als grondstof?

U vraagt, wij draaien. Hier leest u de verhalen die u ons zelf aanreikt. Deze week: de vraag van Ann Bertier. Zelf een vraag? Stuur uw mailtje naar nu@nieuwsblad.be

De ene drol is de andere niet, dat mag duidelijk zijn. Te beginnen met de koeien. Geen uitwerpselen die onze overheid van zo nabij opvolgt als koeienuitwerpselen. Het klopt wat lezeres Ann Bertier zegt: koeienmest wordt gemonitord, opgevangen en verwerkt. Er zijn strenge regels aan verbonden met al even strenge boetes als je er niet aan voldoet.

Ook voor hondendrollen zijn er in ons land spelregels. Zo moet je de uitwerpselen van je hond oprapen met een hondenpoepzakje, op straffe van een GAS-boete tot 350 euro. Je moet zelfs in het bezit zijn van een zakje, ook al heeft je hond zijn gevoeg nog niet gedaan. Word je gecontroleerd op een wandeling en je kan zo’n zakje niet voorleggen, dan kan de sanctie dus ook oplopen tot 350. Gelukkig denken gemeenten aan hun inwoners. In het West-Vlaamse Lendelede voorziet de gemeente elk jaar voor elke inwoner 2 rolletjes van 200 zakken aan een gesubsidieerd tarief van 5 euro per rolletje. Meer nodig? Dan wordt het 7,5 euro. Om maar te zeggen: er wordt alles aan gedaan om die uitwerpselen van Blackie niet zomaar te laten rondslingeren.

© Shutterstock

Wat er dan mee gebeurt eens de drollen in de zakjes zitten? “Simpel: dat gaat mee met het restafval en wordt verbrand”, zegt Jan Verheyen van OVAM. Ook als ze in een hondenpoepzuil gedeponeerd werden? “Ook die ja.” Wie denkt om zo’n drol bijvoorbeeld op de composthoop te gooien, wordt vriendelijk en dwingend verzocht dat niet te doen. In de uitwerpselen van honden kunnen ziekmakers zitten die ook voor de mens erg schadelijk zijn. Een voorbeeldje: ascaris-eieren kunnen – eens ze in het lichaam van de mens terechtkomen – grote problemen veroorzaken. In de composthoop blijven die eitjes leven, waardoor ze op termijn ook over je tuin verspreid worden en de boel daar kunnen besmetten. De fik erin, dan maar.

De opruimregels rond hondendrollen zijn er vooral om de openbare weg schoon te houden. Maar is die paardenstront dan niet schadelijk voor het milieu? “Dat zijn totaal andere uitwerpselen dan de koeienstront”, zegt bioloog Joeri Cortens, verbonden aan Natuurpunt. “En dat heeft alles te maken met wat je erin stopt: de voeding. Zo’n paard op een weiland, eet vooral wat lokaal geproduceerd is: grassen. Bij de koeien op een boerderij is dat anders: vaak gaat dat om etenswaren die zelfs van de andere kant van de wereld komen: maïs en soja, bijvoorbeeld. Als ze gras eten, is dat vaak ook gras dat al bewerkt is met extra meststoffen. Dat nemen die beesten allemaal tot zich en stoten ze weer uit, de bodem in. Die grond krijgt als het ware een indigestie van die honderden koeien die volop voedingsstoffen extra toevoegen aan de grond. En zo krijg je dus gigantische dosissen stikstof in bodem en water, die erg schadelijk zijn voor onze natuur.”

“Een vleeskoe heeft eigenlijk voortdurend diarree. Kijk maar naar koeiendrollen in begraasd natuurgebied: véél steviger” Joeri Cortens Natuurpunt

“Zo’n paardendrol bestaat voornamelijk uit een beetje onverteerd stro, waar kevers en andere beestjes nog een maaltijd aan hebben”, zegt Cortens. “Maar veel voedingsstoffen zitten daar niet meer in. Bij koeien is dat anders, omdat ze erg eiwitrijk voedsel krijgen om meer spieren – en dus vlees – aan te maken. Vaak worden ze ook nog eens volgestopt met medicijnen. Koeien hebben daardoor eigenlijk voortdurend diarree. Vergelijk eens met een koe in een natuurgebied die begraasd wordt. Daar zie je normale koeiendrollen: véél steviger.”

En daarom mogen die paarden zomaar de straat bevuilen? De edele dieren heffen tijdens een gezondheidswandeling geregeld de staart op en sjokken verder alsof hun neus bloedt. Blijkbaar mag dat toch niet écht. Afhankelijk van de gemeente moet de ruiter wel opletten. In het algemeen mag je de openbare weg niet bevuilen en kan je voor zo’n paardentaart dus wel een boete krijgen. Alleen wordt het in veel gemeenten wel gedoogd, omdat het praktisch niet altijd even eenvoudig is. Het kan ook best gevaarlijk worden als je moet afstappen, de uitwerpselen moet opruimen en ondertussen je paard ook nog onder controle moet houden. Scherpenheuvel-Zichem riep vorig jaar haar inwoners met paard op om toch een beetje op te letten. “Als het echt de spuigaten uitloopt, gaan we toch een GAS-boete uitschrijven.”