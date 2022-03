Premier League laat vanaf volgend seizoen opnieuw vijf vervangingen per wedstrijd toe

Vanaf volgend seizoen is het in de Premier League toegelaten om vijf in plaats van drie vervangingen door te voeren per wedstrijd. Dat hebben de clubs donderdag beslist op een bijeenkomst.

Elke ploeg mag dus per wedstrijd vijf verse krachten tussen de lijnen brengen. Dat is toegelaten op maximaal drie momenten tijdens de wedstrijd, met een bijkomende mogelijkheid tijdens de rust. In totaal mogen er negen wisselspelers op het wedstrijdblad staan.

De uitbreiding van drie naar vijf wissels werd in mei 2020 ingevoerd in het kader van de coronapandemie om clubs en spelers te ontlasten gezien de overvolle kalender. In het seizoen 2020-21 verdween de regel opnieuw in de Premier League. Het was de enige grote competitie die die beslissing nam, enkele clubs vonden dat clubs met grotere kernen hier te veel voordeel uit konden halen. Onder anderen Liverpool-Coach Jürgen Klopp en Chelsea-coach Thomas Tuchel drongen er herhaaldelijk op aan om opnieuw meer wisselmogelijkheden te hebben, gezien het drukke speelschema en de risico’s op blessures.

Op de meeting van donderdag is ook beslist dat de zomermercato aan de overzijde van het Kanaal op 10 juni opent en op 1 september om 23u plaatselijke tijd sluit, zoals dat het geval is bij de andere Europese competities.

Wat het coronavirus betreft, worden spelers en stafleden vanaf 4 april niet langer twee keer per week getest. Tests zijn vanaf dan enkel noodzakelijk indien er sprake is van symptomen.