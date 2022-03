Russische delegatie steekt zich niet weg op FIFA-congres in Qatar: “Onze voetballers hebben niets te maken met invasie”

Rusland mag na de invasie van Oekraïne niet deelnemen aan het WK voetbal en Russische clubs zijn uitgesloten van Europese competities, maar toch tekende een delegatie van de Russische voetbalbond donderdag present op het FIFA-congres in Doha. Volgens Alexey Sorokin, hoofd van het organisatiecomité van het WK 2018 in Rusland, was zijn aanwezigheid in de Qatarese hoofdstad niet ongepast.