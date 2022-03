Vlaamse duikinstructeur (68) overleden in de Caraïben: “Warme en goedlachse man”

“We gaan afscheid moeten nemen, verdriet verwerken, de leegte een plaats geven. We herinneren jou als een warme, goedlachse man die te allen tijde klaar stond voor iedereen. Rust zacht, we gaan je allemaal missen.” Met die woorden neemt Duikclub Manta afscheid van hun lid Willy Thierens.

De 68-jarige Gentenaar overleed donderdagmiddag bij een duikongeval op het Nederlandse eiland Bonaire. De fervente duiker was daar op vakantie om zijn geliefkoosde hobby uit te oefenen. Maar daarbij is het tragisch fout gegaan. Over de precieze omstandigheden is nog geen duidelijkheid.

Duikclub Manta reageert aangeslagen op het overlijden. “Willy is al langer lid dan ik”, zegt voorzitter Kurt Matthys. “Als gerenommeerde instructeur begeleidde hij duikers, zowel qua theorie als bij de praktijk. Hij laat een grote leegte achter. We leven hard mee met zijn familie en vrienden.”