Goed nieuws voor AA Gent: ervaren spits Laurent Depoitre blijft nog twee jaar langer

Depoitre is intussen bezig aan zijn vijfde volledige seizoen bij AA Gent. Als profspeler was hij actief bij Péruwelz, Eendracht Aalst en KV Oostende voordat hij in 2014 een eerste keer neerstreek in de Ghelamco Arena. Lolo speelde met zijn doelpunten een belangrijke rol in het behalen van de allereerste Gentse landstitel in 2015.

Een jaar later vertrok hij in de zomer naar FC Porto, waar hij nauwelijks aan spelen toekwam. Na een avontuur bij het Engelse Huddersfield Town keerde hij in 2019 terug naar Gent. Daar is hij in de spits intussen weer een vaste waarde geworden naast Tarik Tissoudali. In totaal speelde Depoitre al 193 matchen voor Gent, waarin hij 59 goals maakte - enkel Eric Viscaal (63) en Roman Yaremchuk (61) deden ooit beter bij de Buffalo’s.