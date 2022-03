Leicester City kan dit seizoen niet meer rekenen op Wilfred Ndidi (ex-Genk)

Ndidi blesseerde zich twee weken geleden in het Europese duel tegen Stade Rennes. Brendan Rodgers, de coach van The Foxes, bevestigde het nieuws donderdag. “Wilfred Ndidi is out voor de rest van het seizoen. Het is jammer voor ons maar hij zal klaar zijn voor volgend seizoen. Het is ongelukkig. Hij is een schitterende speler. Maar hij liep een lelijke blessure op die een ingreep noodzakelijk maakte. Hij zal nu herstellen tot in juni.”

De 25-jarige Ndidi is als controlerende middenvelder een vaste waarde bij Leicester. Hij speelt bij de nummer 10 uit de Premier League aan de zijde van Rode Duivels Youri Tielemans en Timothy Castagne. Leicester is ook nog actief in de kwartfinales van de Conference League (tegen PSV).