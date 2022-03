Havenbedrijf Port of Antwerp blijft ondanks commotie over aanstelling Marc Overmars sponsor van Antwerp: “We zijn er in goede en kwade dagen”

Bij Antwerp volgde de voorbije anderhalve week een exodus aan sponsors na de aankondiging dat Marc Overmars technisch directeur wordt. Port of Antwerp geeft donderdagavond aan dat het wél zal aanblijven als sponsor van The Great Old. “We willen samen bouwen aan een respectvolle club waar ongepast gedrag niet getolereerd wordt”, klinkt het.

“We zijn met Port of Antwerp sponsor in goede en kwade dagen”, zegt Annick De Ridder, de voorzitter Raad van Bestuur van Port of Antwerp. “We komen onze huidige jaarverbintenis tot het einde van het seizoen dan ook na. We dragen bij de haven good governance hoog in het vaandel. Op basis van de contacten met RAFC en de beslissingen die de Raad van Bestuur van RAFC heeft genomen, hebben we voldoende garanties gekregen dat dit belangrijk ethisch en maatschappelijk thema met het nodige engagement en de nodige daadkracht zal worden opgenomen en kijken we positief naar een verlenging van de samenwerking met RAFC. Port of Antwerp wil samen met RAFC bouwen aan een respectvolle club waar ongepast gedrag niet getolereerd wordt. Uiteraard zullen we bij onderhandelingen voor een verlenging van de sponsorovereenkomst het ter harte nemen van dit engagement meenemen.”