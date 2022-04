Op controle met de mensen die de pretparkattracties veilig houden: “Natuurlijk keurde ik al attracties af”

Het treintje van de Boomerang moet jaarlijks volledig uit elkaar gehaald worden. Daarna is er telkens een nieuwe keuring nodig voor de attractie mag openen — © Ivan Put

In februari zaten bezoekers van Plopsaland urenlang ruim dertig meter hoog vast in een rollercoaster. “Elke attractie wordt nochtans jaarlijks volledig geïnspecteerd en gekeurd”, klonk het toen. Die keuringen zijn nu net klaar, in aanloop naar het pretparkseizoen. Wij volgden Rik Vercruysse (62), hoofdinspecteur van keuringsinstantie TÜV Nord, tijdens zo’n controle. Elke bout wordt gecheckt, zélfs bij een simpel draaimolentje.