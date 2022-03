VN halen maar 2,44 miljard dollar op voor Afghanistan

De Verenigde Naties hebben 2,44 miljard dollar (ongeveer 2,2 miljard euro) opgehaald voor Afghanistan, veel minder dan de verwachte 4,4 miljard. Het geld werd beloofd op een internationale donorconferentie voor het Aziatische land dat door oorlog, slecht beleid en sancties totaal is verarmd. De humanitaire oproep van de VN voor Afghanistan was de grootste die ooit voor een enkel land is gelanceerd.

Secretaris-generaal Antonio Guterres van de VN had er bij de donoren op aangedrongen Afghanistan “onvoorwaardelijke en flexibele financiering” te verstrekken. Volgens hem is de humanitaire situatie “alarmerend” verslechterd sinds de machtsovername door de taliban in augustus. De Afghaanse economie is vrijwel ingestort, miljoenen Afghanen lijden honger. Afghaanse families hebben volgens hem al kinderen of organen verkocht om te overleven.

De VN hadden de conferentie samen met Groot-Brittannië, Duitsland en Qatar georganiseerd. De Britten hadden al 286 miljoen pond (bijna 338 miljoen euro) toegezegd voor voedsel en andere hulp.