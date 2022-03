Jan Fabre zal niet aanwezig zijn op tweede procesdag

Fabre wordt beschuldigd van pesterijen, geweld en seksueel ongewenst gedrag op de werkvloer. De arbeidsauditeur - het openbaar ministerie in deze zaak- eiste vorige week een effectieve gevangenisstraf van drie jaar. De burgerlijke partijen kwamen reeds aan het woord met getuigenissen van slachtoffers. Daaruit bleek dat Fabre erg ver ging in zijn intimidatie, manipulatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Morgen is het de beurt aan de verdediging. Verwacht werd dat Fabre zelf aanwezig zou zijn, maar meester Eline Tritsmans zal haar cliënt vertegenwoordigen. Waarom Fabre zelf niet komt? “Dat zal ik morgen toelichten tijdens mijn pleidooi”, zo klinkt het bij de advocate. De uitspraak in de zaak wordt verwacht in mei.