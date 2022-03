Oud-voetballer Ronald de Boer zorgt voor stevige WK-rel in Nederland: “6.500 mensen gestorven tijdens bouw stadions? Dat is onzin”

In Nederland is een stevige rel ontstaan rond oud-voetballer Ronald de Boer. Die is ambassadeur voor het aankomende WK in Qatar en liet tijdens de RTL-talkshow Jinek enkele zeer controversiële uitspraken noteren over de doden die vielen tijdens de bouw van de stadions. “Ze hebben iedereen gewoon bij elkaar gegooid, van een lerares tot een schoonmaker tot iemand die in de bouw werkt”, vertelde De Boer onder meer.

De opmerkelijke passage tijdens het programma kwam er nadat gelegenheidspresentator Humberto Tan het had over Louis van Gaal. De Nederlandse bondscoach uitte onlangs stevige kritiek over het feit dat het WK in Qatar doorgaat.

“We gaan in een land spelen om, hoe zegt de FIFA dat, het voetbal daar te laten ontwikkelen”, zei de bondscoach van Oranje. “En dat doe je door een toernooi te organiseren in dat land. Dat is al bullshit. Het gaat om geld, commerciële belangen. Dat doet er toe bij de FIFA.” De voorzitters van de voetbalbond van Qatar en het organisatiecomité voor het WK hadden net als de FIFA om opheldering gevraagd toen ze hoorden dat Van Gaal het belachelijk vond dat het WK eind dit jaar in de rijke oliestaat wordt gehouden.

“Iedereen op een hoop gegooid”

Tijdens het gesprek had presentator Tan het over de doden die zouden gevallen zijn bij de opbouw van de WK-stadions. Na onderzoek schreef de Britse krant The Guardian vorig jaar dat er zo 6.500 doden zouden gevallen zijn. Ronald de Boer, ambassadeur voor datzelfde WK, bleek een op zijn zachtst gezegd opmerkelijke visie te hebben op de hele kwestie.

“Hij (Louis van Gaal, red.) wordt ook bedolven onder de negatieve berichten. Ik zeg dat iedereen in die tijd, ook al die mensen uit Nepal, Bangladesh en India, op een hoop is gegooid. Van een lerares tot een schoonmaker tot iemand die in de bouw werkt. Daar komen die cijfers vandaan en die zijn echt totale onzin”, stelt De Boer.

De oud-voetballer deed er nadien nog een schepje bovenop. “Dan doe je die mensen ook tekort, er gaan nu eenmaal heel wat mensen dood. Dat is triest. Ze geven het gevoel dat er daar mensen van het stadion zijn gevallen door de hitte. Er zijn gewoon mensen daar, bijvoorbeeld een leraar of een hotelwerker, die ook wat kunnen overkomen. En dat hebben ze dus allemaal op één hoop gegooid. Ik zeg niet dat er geen doden zijn gevallen, ik zeg dat iedereen het heeft over die grote aantallen. En die zijn uit hun verband gerukt.” (Lees verder onder de foto)

Het Lusailstadion, waar de finale van het WK zal gespeeld worden. — © REUTERS

In hetzelfde gesprek veegde De Boer ook andere punten van kritiek onder tafel. “Dat het WK niet in de zomer gehouden wordt? Ik heb zelf op het hoogste niveau gevoetbald. Je bent dan eigenlijk toe aan vakantie, en dan moet je nog een WK spelen. Nu zullen ze pas halverwege het seizoen zijn en gaan die jongens nog fris en fruitig zijn, en krijgen we het beste van hen te zien. Ik vind dat je het een kans moet geven. De Afrika Cup wordt ook in februari gespeeld en dan moeten de clubs ook die spelers laten gaan.”

De Boer gaf tot slot ook aan dat de organisatie van het WK wel degelijk voor verbetering heeft gezorgd in Qatar. Het Kafalasysteem (waardoor gastarbeiders nauwelijks rechten hadden en uitgebuit konden worden, red.) is eruit, het minimumloon is ingevoerd, de veiligheid van de werknemers in de stadions is veel verbeterd. Ik heb er zeven jaar gewoond. Ik vind dat de huidige emir een man is met een goed hart, die wil Qatar in de toekomst echt klaar hebben voor iedereen. Er zit een positieve trend in.”

