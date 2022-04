Van 27 uur onderweg tot 3.000 euro betaald: dit hebben wielertoeristen uit de hele wereld ervoor over om hun eigen Ronde te rijden

16.000 wielertoeristen rijden zaterdag hun eigen Ronde. Al heet die bij het gros van de deelnemers ‘Tour of Flanders’. Want liefst 9.749 fietsers komen van over de landsgrenzen. Met de Nederlanders (2.450), Britten (2.000), Fransen (1.400) en Italianen (1.300) op kop. Maar er zijn er die van nog veel verder komen. Zaterdag dokkeren er ook Amerikanen, Brazilianen of Australiërs over Vlaanderens mooiste en lastigste hellingen of kasseistroken. “We waren 27 uur onderweg om hier te raken, om voor het eerst ooit op jullie kasseien te rijden.”