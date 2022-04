Wie griep en corona samen oploopt, heeft grotere kans op opname en zelfs overlijden

Wie een dubbele infectie oploopt van corona en griep, heeft een grotere kans om in het ziekenhuis te belanden, en loopt een hoger risico aan de beademing te moeten en zelfs te overlijden dan mensen met ‘alleen’ een corona-infectie. Dat blijkt uit een studie in het vakblad The Lancet over zo’n dubbele infectie, of flurona (een samentrekking van het Engelse flu en corona).

Onderzoekers analyseerden de gegevens van 200.000 ziekenhuispatiënten die tussen februari 2020 en december 2021 met een coronabesmetting werden opgenomen. Bij 7.000 van hen werd ook getest op andere luchtwegvirussen. Van hen bleken 583 dubbel besmet, voornamelijk met het griepvirus en RS-virus.

Bij de combinatie corona en griep bestond een grotere kans op een ernstig verloop. Volgens de onderzoekers hebben mensen met flurona een vier keer hogere kans aan de beademing te moeten en een twee keer zo hoge kans op overlijden. Over de vaccinatiestatus van de patiënten hadden de onderzoekers geen gegevens. Ze stippen aan dat het belangrijk is dat kwetsbare personen zich zowel tegen griep als tegen corona laten inenten.

Bij ons worden geen cijfers bijgehouden van het aantal fluronagevallen. “Beide virussen komen momenteel vaak voor, dus zulke gelijktijdige besmettingen zullen er ook zijn”, zegt Steven Van Gucht (Sciensano). Zorgwekkend is dat volgens de viroloog niet. Bij de overgrote meerderheid blijft flurona mild. “In ziekenhuizen zal men daar wel op testen om de juiste behandeling te kunnen opstarten.” Een korte rondvraag leert dat ziekenhuizen geen toestroom van fluronapatiënten zien.

(agg)