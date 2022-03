Greta Thunberg wil boek over klimaatverandering publiceren

De Zweedse milieuactiviste Greta Thunberg heeft donderdag via Twitter plannen aangekondigd om een uitgebreid boek over klimaatverandering te publiceren. Ze zegt voor het boek meer dan honderd wetenschappers, experts, activisten en auteurs om een bijdrage te hebben gevraagd.

Klimaatverandering is slechts een van de vele symptomen van een grotere duurzaamheidscrisis, verklaarde Thunberg aan de Britse krant The Guardian. Ze zei te hopen dat het boek een soort naslagwerk wordt over de verschillende, nauw verwante crises in de wereld.

Onder de meewerkende auteurs zouden zich onder anderen klimaatonderzoekers Johan Rockström en Katharine Hayhoe bevinden. Ook econoom Thomas Piketty en romanschrijfster Margaret Atwood zouden bereid zijn mee te werken.

Het boek zal naar verwachting in oktober in Groot-Brittannië worden gepubliceerd.