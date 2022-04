Rush op bouwvergunningen door verstrengde energienormen

In 2021 zijn er maar liefst 57.813 nieuwe woningen vergund, een toename van 9,5 procent en ineens ook een record voor de jongste tien jaar. “Mensen hebben nog snel een bouwaanvraag ingediend om nog te genieten van minder strenge normen”, klinkt het bij de Bouwunie.

Vorig jaar werd er een record aan vergunningen uitgereikt. Het gaat om 57.813 nieuwe woningen waarvan 28.228 nieuwe huizen en 29.585 nieuwe appartementen. Enkel in 2018 werden er overigens nog meer appartementen vergund. Driekwart van die nieuwe woningen komt in Vlaanderen terecht, 22 procent wordt in Wallonië gebouwd.

Een van de verklaringen zijn de steeds strengere energienormen voor een nieuwbouw, legt Sanderijn Vanleenhove, woordvoerder van de Bouwunie, uit. In 2021 ging het e-peil voor nieuwbouwwoningen van 35 naar 30. “Telkens als er maatregelen genomen worden, merken we een rush op bouwvergunningen. In dit geval hebben de strengere energienormen daar zeker een rol in gespeeld. Mensen hebben net nog voor 2021 een aanvraag ingediend en die dan in de loop van 2021 gekregen, wat voor een toename aan vergunningen gezorgd heeft. Ook van 2021 naar 2022 werden er normen verstrengd en zullen we daar een effect van zien in het aantal vergunningen.”

Er werd niet enkel een record aan vergunningen voor nieuwbouw uitgereikt, de Belg ging ook massaal aan het renoveren. Er werden maar liefst 34.401 renovatievergunningen uitgereikt, opnieuw een record. “De energiecrisis en de hoge prijzen hebben toch heel wat mensen wakker geschud. We zien dat er heel veel aanvragen binnenkomen voor isolatie en andere, energiezuiniger technieken voor verwarming en warm water”, aldus Vanleenhove.(nba)