“Russische troepen verlaten Tsjernobyl”

De troepen die de site bezet hielden zijn “in twee colonnes naar de grens” tussen Oekraïne en Wit-Rusland getrokken. Er is nog maar een “klein aantal” soldaten aanwezig in Tsjernobyl, klinkt het.

“Er zijn ook bewijzen dat een colonne van Russische soldaten die de stad Slavoetitsj (waar het personeel van de centrale woont) zich momenteel vormt om zich naar Wit-Rusland te begeven”, aldus Energoatom.

Op voorwaarde van anonimiteit had een leidinggevende van het Pentagon woensdag al gezegd dat het Russische leger begonnen was zich terug te trekken van de luchthaven van Gostomel en van Tsjernobyl, met bestemming Wit-Rusland.

Het internationale atoomgenootschap AIEA bereidt ondertussen een missie naar de kerncentrale in Tsjernobyl voor. Het wil onder meer controleren of het nucleaire afval van de in 1986 ontplofte centrale nog veilig is opgeslagen.

“Het IAEA is in nauw overleg met de Oekraïense autoriteiten over het sturen van een eerste hulp- en ondersteuningsmissie van het agentschap naar Tsjernobyl in de komende dagen”, verklaart directeur-generaal Rafael Mariano Grossi.

In 1986 ontplofte reactor 4 van Tsjernobyl, wat de grootste kernramp ooit werd. Na de catastrofe werden de andere reactoren geleidelijk stilgelegd, de laatste in 2000.