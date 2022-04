“In het magazijn kan ik mijn gedachten ordenen”

Verpleegkundige en gespecialiseerd wondverzorger Ihor Vitenko uit Destelbergen houdt voor Het Nieuwsblad een dagboek bij vanuit Oekraïne.

“Naast patiënten verzorgen, hou ik ook het magazijn op orde. Alle leveringen en giften die toekomen, uitpakken, sorteren en stockeren. Dat klinkt saai, maar het moet ook gebeuren. Ergens is het bijna ontspannend, het voelt aan als vrije tijd om je gedachten te ordenen. Soms als het me te veel wordt, trek ik me daar terug. Dan bel ik met mijn familie in België. Zo’n drietal keer per week. Ze stellen het goed trouwens. Mijn dochter heeft mijn karakter en houdt zich kranig. Mijn vrouw ook. Ze gaat nog werken in de Action, en daarnaast heeft ze veel werk met het aannemen van alle donaties die binnenkomen. Aan mijn zoon vertel ik niet alles, hij is wat gevoeliger, maar ook hij steunt mij onvoorwaardelijk.”

“Mijn moeder in Oekraïne heeft het mentaal moeilijk. Ze woont in Ternopil en ik ga de komende dagen even naar daar om haar te bezoeken. Niet langer dan een dag, maar ik móét even gaan.”(adm)