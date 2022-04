Voormalig CEO Pierre François stuurt mail naar Pro League: “Betreur dat men mij de schuld geeft”

“Ik betreur dat bepaalde vertegenwoordigers van de Pro League het nodig hebben geacht mij de schuld te geven van de moeilijkheden waarmee het Belgisch voetbal momenteel te kampen heeft”, staat er te lezen. Hij viseert vooral Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute. “Het is mij ter ore gekomen dat de heer Vandenhaute, zowel intern als extern, systematisch mijn initiatieven als slecht bestempeld en verklaart dat hij overweegt om bepaalde beslissingen te herzien.” François verwijst zo onder meer naar het inschrijvingsgeld voor beloften in 1B, Vandenhaute vindt één miljoen euro te veel en dat is onder het bewind van François bepaald. “Maar geen enkele toekomst kan opgebouwd worden door het verleden te ontkennen”, schrijft François, die gisteren geen extra commentaar wilde geven. Hij legt in zijn mail de nadruk op zijn verwezenlijkingen, maar het kan niet ontkend worden dat de Pro League de laatste jaren weinig vooruitgang boekte. In die zin is de scherpe mail van François opmerkelijk. Bij verschillende leden van de Pro League werd de mail van François dan ook met verwondering ontvangen want intern vindt men dat het duo Vandenhaute-Mannaert goed werk heeft geleverd met de aanstelling van Parys als CEO. (jug, pjc)