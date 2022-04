Vlaanderen smeert al weken collectief de keel om Wout van Aert in de Belgische driekleur naar zijn eerste Ronde te schreeuwen. Maar Wout voelde zich donderdag “niet goed”. Volgens zijn ploeg is het “onwaarschijnlijk” dat hij zondag weer in het zadel zit. Werd de Ronde waar we drie jaar naar uitkeken drie dagen voor de start onthoofd?