Internationaal Strafhof opent kantoor in Venezuela voor onderzoek naar regime

Het Internationaal Strafhof (ICC) gaat een kantoor openen in Venezuela in het kader van zijn onderzoek naar mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door het autoritaire regime in 2017. Demonstraties tegen het regime werden toen hardhandig onderdrukt.

De opening van het kantoor werd donderdag bekendgemaakt door de Venezolaanse president Nicolás Maduro en de aanklager van het Strafhof, Karim Khan.

In 2017 waren er maandenlang demonstraties tegen de linkse regering van Maduro, die de strijd was aangegaan met de oppositiemeerderheid in het parlement. In die periode werden veel beschuldigingen geuit van marteling, willekeurige arrestaties en mishandeling door veiligheidstroepen. Minstens 125 demonstranten werden omgebracht.

In 2020 zei het Internationaal Strafhof dat er een “redelijke basis” is om aan te nemen dat het autoritaire regime inderdaad misdaden tegen de menselijkheid heeft gepleegd. “Dit is een zeer belangrijke stap. Het is niet voor de galerij, het is iets concreets dat mij in staat zal stellen mijn verantwoordelijkheden op te nemen”, zo zei Khan tijdens een persmoment met president Maduro op het presidentieel paleis in Caracas.

Vooronderzoek

De aanklager van het Strafhof had in november in Caracas, ook al samen met Maduro, aangekondigd dat hij van een in 2018 geopend vooronderzoek overging naar een formeel onderzoek. Daarnaast hadden het Strafhof en Venezuela een memorandum van overeenstemming ondertekend waarin Venezuela zich ertoe verbond “stappen” te ondernemen om het Strafhof in staat te stellen zijn werk te doen.

Ook Maduro nam het woord: “Dit kantoor zal ons in staat stellen om een efficiënt niveau van dialoog te hebben, in real time, (...) en een niveau van technische bijstand dat het mogelijk zal maken het memorandum van november zijn gang te laten gaan”, zo klonk het.

Ook werd overeengekomen dat Venezuela meervoudige inreisvisa zou verlenen aan ICC-functionarissen.

Het Internationaal Strafhof werd in 2002 opgezet om verdachten te vervolgen in verband met misdaden op het grondgebied van de aangesloten lidstaten als die zelf weigeren of niet in staat zijn om vervolging in te stellen.