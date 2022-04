Opmerkelijke onthulling in onderzoek naar SKY-ECC: politieman speelde jarenlang onder één hoedje met drugsmaffia

Politieman B.W. (54) van de politiezone Brussel-Zuid is aangehouden. Dat heeft het federaal parket bevestigd. De man zou volgens onze informatie politie-informatie doorgespeeld hebben aan de drugscriminelen. Het onderzoek is van een van de meer opmerkelijke in het hele Sky-ECC-dossier. De man ontkent.

Het federaal parket wil niet meer kwijt dan dat de politieman beschuldigd wordt van “ongeoorloofde consultaties in politiedatabanken” en schending van het beroepsgeheim”. De feiten zouden wel aan het licht gekomen zijn toen speurders van de federale politie de cryptofoons van Sky-Ecc waarmee drugscriminelen converseerden, konden kraken. Vreemd genoeg dook in dat onderzoek ook de naam van betrokken agent op.

Volgens wat wij vernamen zou de inspecteur, die aan het onthaal zit in het commissariaat van Vorst, al vele jaren onder één hoedje spelen met misdaadbendes en de drugsmaffia. Het is niet duidelijk of de man daar voor betaald werd of dat er andere gunsten en/of chantage in het spel is. Hijzelf ontkent dat hij corrupt is.

De agent woont in Molenbeek, heeft kinderen en kleinkinderen en werkte bij de lokale recherche van de politiezone Brussel-Zuid. Daar bevestigde men gisteren al dat hij thuis was opgepakt en dat er een huiszoeking was geweest op het politiecommissariaat. De agent riskeert vijf jaar cel plus extra vervolging als de criminelen dankzij zijn informatie misdaden konden begaan.