Lyon en invaller Janice Cayman rekenen af met Juventus en stoten door naar halve finales Champions League

Olympique Lyon is donderdagavond als vierde en laatste vrouwenteam doorgestoten naar de halve finales van de Champions League. Het rechtte de rug in de return tegen Juventus met een 3-1 overwinning, nadat het vorige week in Turijn met 2-1 onderuit was gegaan.

Voormalig Gouden Bal Ada Hegerberg (33.) en Melvine Malard (35.) bezorgden Lyon in enkele dolle minuten de virtuele kwalificatie. Die werd uiteindelijk door Catarina Macario (73.) even over halfweg in de tweede helft definitief over de streep getrokken. De late aansluitingstreffer van Andrea Staskova bracht nog wat spanning, maar verder geraakte de Oude Dame niet meer. Gouden Schoen Janice Cayman viel drie minuten na de 3-0 in bij de thuisploeg.

In de halve finale komt Lyon met Paris Saint-Germain een andere Franse grootmacht tegen. PSG schakelde in de kwartfinales Bayern München uit. In de andere affiche bij de laatste vier bekampen Barcelona en Wolfsburg elkaar. Barcelona, dat gisteren grote rivaal Real Madrid wipte voor een recordaantal van 91.553 toeschouwers in het vrouwenvoetbal, is de regerende bekerhouder.