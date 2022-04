Schoonzoon van Donald Trump getuigt voor onderzoekscommissie over bestorming Capitool

De echtgenoot van Ivanka Trump was de hoogste adviseur van Trump, en het eerste lid van de familie van de Republikeinse miljardair die vragen van de commissie beantwoordt. Hij sprak via videoconferentie, en werd vrijwillig gehoord.

Kushner, verantwoordelijk voor gevoelige kwesties zoals het vredesproces in het Midden-Oosten, keerde die dag, 6 januari 2021, terug van een reis naar Saoedi-Arabië en bracht de nacht niet door in het Witte Huis.

Commissielid Elaine Luria vertelde MSNBC na de getuigenis van Kushner dat hij “in staat was om vrijwillig informatie aan ons te verstrekken, om zijn eigen mening over de verkiezingen te verifiëren en te onderbouwen”. “Het was echt waardevol om de kans te krijgen met hem te spreken,” zo zei ze.

De commissie wil ook Ivanka Trump horen, die deel uitmaakte van de inner circle van adviseurs van haar vader en op 6 januari in het Witte Huis was. Volgens berichten in de media zou zij haar vader hebben gesmeekt het geweld te veroordelen.

De commissie is bijna klaar met haar onderzoek, en is van plan in het voorjaar openbare hoorzittingen te houden.