LIVE. Volg hier de tweede dag van het proces tegen Jan Fabre

"Die producties komen tot stand op een heel organische manier, als een onderzoek in een labo. Het gebeurt op basis van improvisatieoefeningen. Die worden niet door Fabre bepaald. De improvisatie wordt door de acteurs en dansers zelf uitgevonden en gemaakt. Het gaat over een collectieve totstandkoming", legt de advocate van Fabre uit.



"Zijn werken komen samen tot stand. Elk detail is belangrijk, ook dat is een belangrijk punt. Alles moet kloppen omdat het ook gaat over esthetiek. Dit is belangrijk voor wat de burgerlijke partij aanhaalt, namelijk de soundcheck die gebeurd is in 2003."