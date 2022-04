De stemmen zijn geteld: dit is uw droomgroep voor de Rode Duivels op het WK in Qatar

Vrijdagavond kennen de Rode Duivels hun tegenstanders in de groepsfase van het WK. Om 18u worden in Qatar de 32 landen in acht groepen van vier verdeeld. Onze Rode Duivels zitten in pot 1. Wij vroegen u donderdagochtend welke landen u liefst uit pot 2, 3 en 4 ziet komen als tegenstanders van de Rode Duivels. Ontdek hieronder de resultaten van onze poll.

Pot 2: Verenigde Staten

Raar maar waar: de meeste Belgische fans willen liever de Verenigde Staten dan onze Noorderburen uit pot 2 zien komen. De VS haalde het met 30 procent van de stemmen, Nederland haalde 27 procent. Willen we onze Noorderburen misschien in een latere fase van het toernooi ontmoeten? Van alle opties uit pot 2 is de VS wellicht wel de minst lastige tegenstander.

Nochtans hebben ze met Christian Pulisic (Chelsea) en Giovanni Reyna (Dortmund) wel twee absolute toptalenten lopen. Oude bekende Ethan Horvath (ex-Club Brugge) is tweede doelman.

Pot 3: Iran

Iran komt met 28 procent van de stemmen uit pot 3. Ook een haalbare kaart, maar niet te onderschatten. De nummer 21 op de FIFA-ranking werd in de Aziatische WK-kwalificatieronde autoritair groepsleider. Het verloor maar één keer in tien wedstrijden. Ali Gholizadeh (Charleroi) is uitgegroeid tot een belangrijke speler, Alireza Beiranvand (ex-Antwerp) staat in doel bij Iran.

Uit pot 3 haalden ook Senegal (16 procent), Tunesië (15 procent) en Marokko (14 procent) heel wat stemmen.

Pot 4: Canada

Niet het makkelijkste, wel een van de meest aantrekkelijke landen uit pot 4 haalde het vlotjes met 30 procent van de stemmen. Canada is een opkomend voetballand met onder meer Alphonso Davies (Bayern München), Tajon Buchanan (Club Brugge), Jonathan David (Lille, ex-Gent) en Cyle Larin (Besiktas, ex-Zulte Waregem) als smaakmakers. De Canadezen bleken in de kwalificatie iets sterker dan de Verenigde Staten en Mexico: niet te onderschatten dus. In pot 4 kreeg Saoedi-Arabië de tweede meeste stemmen (15 procent).

U heeft gekozen voor een groep met de Verenigde Staten, Iran en Canada. In de praktijk kan die combinatie echter niet uit de bus komen. Enkel Europese landen kunnen met één ander Europees land in de groep zitten, omdat er liefst 13 Europese landen deelnemen. Alle andere landen die onder dezelfde voetbalfederatie uitkomen (bijvoorbeeld Europa: UEFA), worden hoe dan ook gespreid: de VS en Canada kunnen elkaar niet tegenkomen in de groepsfase.

