Brand in Russisch oliedepot nabij grens “na aanval van twee Oekraïense helikopters”

In de Russische stad Belgorod, dicht bij de grens met Oekraïne, is een brand uitgebroken in een oliedepot. Dat meldt gouverneur Vjatsjeslav Gladkov, die een bombardement door Oekraïense helikopters aanwijst als oorzaak. “Het vuur in het oliedepot ontstond door een luchtaanval van twee helikopters van de Oekraïense luchtmacht die het Russische luchtruim op een lage hoogte zijn binnengevlogen”, klinkt het.