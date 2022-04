Strandcabines volledig verwoest door zware rukwinden aan zee: “Eigenaars worden verwittigd”

Particulieren mogen hun strandcabines sinds zaterdag 26 maart opnieuw opbouwen, maar voor enkelingen is de pret van korte duur geweest. De felle rukwinden aan de kust hebben opnieuw voor heel wat schade gezorgd op het strand van Blankenberge. Daar liepen 25 strandcabines schade op, waarvan tien volledig vernield zijn.

Al 390 cabines op strand

“Momenteel staan er al 390 cabines op het strand”, aldus hoofdredder Tom Cocle. “Dat is iets meer dan de helft van het totaal in de zomer. Tien cabines zijn kapot, een aantal andere liep schade op. Bij de badkarhouders is weinig tot geen schade. We hebben ook opgemerkt dat het zeewater erg hoog kwam.” (Lees verder onder de foto)

Alle eigenaars worden op korte termijn verwittigd. — © jve

Wie vreest dat zijn strandcabine kapot is, hoeft niet zelf te bellen naar de strandreddingsdienst. “De eigenaars van de getroffen cabines worden zelf verwittigd door onze diensten”, geeft Cocle nog mee. “Het heeft dus geen zin om zelf te bellen.”