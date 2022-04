Inflatie in eurozone in maart gestegen tot 7,5 procent

De inflatie in de eurozone is in maart gestegen tot 7,5 procent, zo blijkt uit een eerste ‘flash’-raming van statistiekbureau Eurostat. Dat cijfer moet later nog bevestigd worden.

In februari lag de inflatie in de eurozone nog op 5,9 procent. Ook dat cijfer was al veel hoger dan de beoogde 2 procent inflatie waar de Europese Centrale Bank naar streeft. Een strakker monetair beleid kan de snelle prijsstijgingen helpen bekampen, maar dat dreigt dan weer de economische groei te bemoeilijken.

Boosdoener voor de hoge inflatie zijn de sterk stijgende energieprijzen. Die lagen in maart maar liefst 44 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit de Eurostat-cijfers. In februari bedroeg de stijging nog 32 procent. Ook de prijzen van voeding, tabak en alcohol versnellen nog (+5 procent in maart). Zonder die elementen lag de inflatie in de eurozone op 3 procent.

België kampt volgens Eurostat met een inflatie van 9,3 procent. Dat cijfer is licht hoger, want anders berekend, dan het inflatiecijfer dat Statbel deze week vrijgaf en op 8,31 procent afklokte in maart. De Belgische inflatie staat daarmee op het hoogste niveau sinds 1983.