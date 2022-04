Brussel zoekt 7.000 woningen, 7.000 schoolplaatsen, 5.000 jobs en 1.000 kinderopvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen

Het Brussels Gewest verwacht 20.000 Oekraïense vluchtelingen te moeten opvangen. Dat houdt in dat er gezocht moet worden naar 7.000 woningen, 7.000 schoolplaatsen, 5.000 jobs en 1.000 tot 1.500 kinderopvangplaatsen. Dat verwacht de coördinator voor Oekraïne van de Brusselse regering, Pierre Verbeeren, die vrijdag met minister-president Rudi Vervoort en hoge ambtenaar Sophie Lavaux toelichting gaf over de aanpak van het Gewest.

Het cijfer van 20.000 is gebaseerd op de voorspelling dat er 200.000 vluchtelingen uit Oekraïne naar België zouden komen en dat er 60 procent zich in Vlaanderen zouden vestigen, 30 procent in Wallonië en 10 procent in het Brussels Gewest. Maar minister-president Vervoort merkte op dat zo’n 35 procent van de mensen die momenteel via het opvangcentrum op de Heizel passeren, in het Brusselse Gewest blijven. Daarom is het voor Verbeeren belangrijk dat er duidelijk gecommuniceerd wordt met de gemeenten over het verwachte aantal vluchtelingen.

De opvang van de vluchtelingen zal zowel bij particulieren als collectief gebeuren. Het gewest verwacht dat er zo’n 7.000 van de 20.000 Oekraïners terechtkunnen bij individuele eigenaars en huurders, 7.000 in leegstaande kantoren, 4.000 in collectieve infrastructuur, 1.000 in modulaire eenheden op leegstaande terreinen en nog eens 1.000 hotels en zo.

Verbeeren benadrukte de noodzaak van een goede samenwerking tussen het Gewest en de gemeenten. Die laatste hebben immers de nodige terreinkennis. Het Gewest kan zich concentreren op de collectieve opvang en zal de gemeenten ondersteunen om de Oekraïners te integreren. Daarvoor is een budget voorzien van 10 miljoen euro, die verdeeld wordt op basis van het aantal inwoners en de densiteit van de gemeente.

Rudi Vervoort benadrukte dat het Brussels Gewest, net als Wallonië, vragende partij is voor het afkondigen van de federale fase voor de opvang van de Oekraïners. “Ik heb een brief gestuurd naar de federale regering, maar wacht nog op een antwoord”, verklaarde hij.