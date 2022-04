Vijf Britse rechters blijven tegen advies in zetelen in hoogste gerechtshof in Hongkong

Vijf Britse rechters blijven zetelen in het hoogste gerechtshof van Hongkong, hoewel het Verenigd Koninkrijk eerder had aangekondigd ze te zullen terugtrekken vanwege de wet op de nationale veiligheid die China in 2020 aan het autonome gebied oplegde.

“Wij zijn van mening dat onze deelname aan de werkzaamheden van het Hong Kong Court of Final Appeal in het belang is van de bevolking van Hongkong”, aldus de rechters Phillips, Hoffmann, Neuberger, Collins en Sumption in een verklaring.

Ze volgen daarmee het voorbeeld van hun Canadese en Australische collega’s die ook van plan zijn hun ambt te blijven uitoefenen.