Afgeblazen duikbootcontract met Frankrijk kost Australië tot 3,7 miljard euro

Australië zal tot 5,5 miljard Australische dollar (3,7 miljard euro) moeten betalen om zijn duikbootcontract met Frankrijk te annuleren. Dat bevestigden functionarissen van het Australische ministerie van Defensie in het parlement.

De Australische premier Scott Morrison torpedeerde in september een in 2016 beklonken aankoop van twaalf Franse duikboten ter waarde van ongeveer 90 miljard Australische dollar (zowat 60 miljard euro). Canberra was een nieuwe samenwerking aangegaan met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk (AUKUS), als gevolg waarvan de Australiërs onderzeeërs met nucleaire aandrijving gaan kopen van de Amerikanen.

Het contract voor de Franse duikboten met de klassieke aandrijving (diesel) is er een met de Naval Group. Australische defensiefunctionarissen zeiden vrijdag dat de onderhandelingen met de Franse defensie-aannemer over het verbreken van het contract momenteel lopen. Op vragen van senatoren bevestigden ze dat de “de finale regeling in de buurt van” de 5,5 miljard dollar zou komen, maar dat het exacte bedrag nog niet vastligt.

Minister van Financiën Simon Birmingham verdedigde de beslissing om het Franse contract te schrappen, iets wat “noodzakelijk was voor de komende decennia”. “Ik geef toe dat we wisten dat de gevolgen groot zouden zijn”, zei hij.

De beslissing om het contract stop te zetten leidde destijds tot een diplomatieke rel met Frankrijk.