Van Gigi Donnarumma tot Mo Salah en Erling Haaland: dit elftal vol wereldtoppers mist het WK in Qatar

De meeste tickets voor het WK in Qatar zijn verdeeld: 29 van de 32 ploegen zijn bekend en vrijdagavond staat de loting al op het programma. Heel wat toplanden en -spelers zullen er tussen 21 november en 18 december bij zijn op de hoogmis van het voetbal. Maar zoals op elk groot toernooi zijn er ook enkele wereldtoppers die thuisblijven. Wij stelden vast dat we met die vedetten een aardig team konden samenstellen.

Doelman: Gianluigi Donnarumma

Verkozen tot ‘Doelman van het Toernooi’ op het afgelopen EK, maar er niet bij op het komende WK. Italië verslikte zich in de halve finales van de Europese barrages in Noord-Macedonië. Een concurrent minder voor Thibaut Courtois om de beste doelman te worden in Qatar, maar toch een enorme domper voor de neutrale voetbalfan. Donnarumma stond nog nooit op een WK.

© ISOPIX

Verdedigers: Leonardo Bonucci - Giorgio Chiellini - David Alaba

Naast Donnarumma ontbreekt uiteraard ook het onafscheidelijke Juventus-duo Bonucci-Chiellini. Vooral die laatste maakte op het afgelopen EK, ondanks zijn 36 lentes, nog veel indruk. Wellicht zal Chiellini nooit meer op een Wereldbeker in actie komen. Ook voor Bonucci (34), puur voetballend dan weer de betere van de twee, wordt het lastig om er nog bij te zijn in 2026.

De afwezigheid van David Alaba (29) is een pak minder opvallend. De verdediger van Real Madrid is al jaren veruit de beste speler van Oostenrijk, een land met veel mindere voetbalgoden. Alaba speelde nog nooit op een WK.

David Alaba. — © EPA-EFE

Middenvelders: Riyad Mahrez - Arturo Vidal - Martin Ödegaard - James Rodriguez

We kiezen voor een aanvallende opstelling, want aanval is de beste verdediging. We zetten Riyad Mahrez (31) op rechts en James Rodriguez (30) op links. Mahrez is dé sterspeler van Algerije en liep het WK afgelopen dinsdag mis na verlengingen tegen Kameroen. Hij speelde welgeteld 72 minuten op een Wereldbeker: tegen België in 2014.

Op dat WK leerde de hele wereld James Rodriguez kennen. Zijn niveau van toen haalt hij tegenwoordig niet meer, maar het blijft een geweldige voetballer. Bij het Qatarese Al-Rayyan zit hij toch al aan vier goals en zeven assists in twaalf wedstrijden. Colombia werd pas zesde in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatieronde.

Op het middenveld een ervaren pitbull en een balkunstenaar: Arturo Vidal (34) naast Martin Ödegaard (23). Vidal werd met Chili pas zevende in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificaties. De middenvelder van Inter was er in 2010 en 2014 wel bij met zijn land en haalde telkens de achtste finales. Noorwegen moest Turkije en Nederland laten voorgaan in hun WK-kwalificatiegroep. Ödegaard, die bij Arsenal volledig ontbolstert, speelde nog nooit een WK.

Martin Ödegaard. — © AP

Aanvallers: Mohamed Salah - Zlatan Ibrahimovic - Erling Haaland

Voorin laten we Mo Salah (29) rond Zlatan Ibrahimovic (40) en Erling Haaland (21) zwerven. Wat een trio. Salah herbeleefde afgelopen week met Egypte het strafschoppendrama van de Afrika Cup. Opnieuw won Senegal met penalty’s, deze keer in de strijd om een WK-ticket. Salah miste de eerste strafschop, ploegmaat bij Liverpool Sadio Mané trapte de beslissende andermaal binnen. De Egyptenaar speelde nog nooit op een WK.

Ook Zlatan kon nog naar het WK, maar verloor afgelopen dinsdag de finale van de barrages tegen Polen. Voor Zlatan zou het zijn eerste WK sinds 2006 geweest zijn. In 2018 ontbrak de Zweedse ster van AC Milan omdat hij gestopt was als international, in 2010 en 2014 was Zweden er niet bij. Vorig jaar maakte hij zijn comeback bij de nationale ploeg, maar miste hij het EK door een knieblessure. De grote Ibrahimovic zal uiteindelijk nooit gescoord hebben op een Wereldbeker.

Tot slot Erling Haaland, voor wie het eigenlijk allemaal nog moet begin (op internationaal vlak dan). De Noor stond nog nooit op een groot toernooi met zijn land, maar kan daar de komende jaren samen met Martin Ödegaard verandering in brengen. Na zeventien interlands zit hij al aan vijftien doelpunten. Benieuwd hoelang hij dat gemiddelde aanhoudt. Jammer genoeg zal hij minstens tot 2026 moeten wachten op zijn eerste WK.

Erling Haaland. — © via REUTERS

De bank:

Keylor Navas en Alexis Sanchez (Chili), Marco Verratti en Ciro Immobile (Italië), Henrikh Mkhitaryan (Armenië), Marek Hamsik (Slovakije), Victor Osimhen (Nigeria) en Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon). Ook niet slecht.