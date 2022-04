Bestuurder driemaal betrapt bij dezelfde snelheidscontrole

De verkeersdienst van de lokale politie heeft in Willebroek tijdens een snelheidscontrole in de Hoeikensstraat enkele tientallen processen-verbaal opgesteld. Een van de hardrijders ging zelfs drie keer in de fout.

“In totaal zijn 665 voertuigen op snelheid gecontroleerd, waarvan 459 bestuurders te snel reden”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Voor een van de bestuurders kan de rekening zelfs hoog oplopen, want de man werd drie keer geflitst. De eerste keer drukte hij het gaspedaal in tot 60 kilometer per uur, de tweede keer tot 62 per uur en bij de derde flitsbeurt zelfs tot 109 kilometer per uur.

“De bestuurder moet zich binnenkort voor de politierechter verantwoorden”, zegt Van de Sande. (ldn)