Wielertoeristen houden het dit weekend maar best proper op heilige Muur: “Iedereen riskeert een GAS-boete”

Ook wielertoeristen houden maar best hun afval bij op de Muur van Geraardsbergen.

“De Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen zorgt voor veel animo in onze stad, maar brengt ook zwerfvuil met zich mee”, zegt schepen van Milieu Stephan De Prez (Open VLD). “Zwerfvuil en sluikstorten: dat zien we liever niet. Het veroorzaakt milieuschade en dierenleed, het kost veel om alles op te ruimen en het besmeurt het uitzicht van onze stad.”

Samen met Mooimakers, het project tegen zwerfvuil van onder meer afvalstoffenmaatschappij OVAM, voert het stadsbestuur de strijd op tegen die veel voorkomende vormen van vervuiling. “Tijdens een driejarig coachingtraject proberen we onze stad netter dan ooit te krijgen”, aldus nog de schepen. “Het inzetten van vaststellers van OVAM, om zwerfvuil tegen te gaan, is één van de acties die we opzetten. Zij zijn gemachtigd om overtreders te betrappen en te beboeten op basis van het politiereglement. Tijdens de Ronde voor wielertoeristen op 2 april gaan ze voor het eerst aan de slag, maar we doen ook nadien nog een beroep op hen.”

Wie op heterdaad betrapt wordt, krijgt een GAS-boete. “Dat geldt zowel voor de wielertoerist en de gewone toerist, als voor onze eigen burgers”, luidt het streng.