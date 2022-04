Vincent Kompany ontspannen voor beslissende tweeluik: “We moeten niet wanhopig worden”

Anderlecht zit in een ambetante situatie: zelfs met 6/6 is het niet zeker van de Champions’ Play-offs. Het zorgt evenwel niet voor een nerveuze Vincent Kompany: “Ik kan de matchen van Antwerp en Gent niet spelen, zodus... (lacht) Ik kan zelfs tout court niet meer spelen.”

Vooreerst slecht nieuws in het Lotto Park. Majeed Ashimeru is “een tijdje onbeschikbaar”, aldus Vincent Kompany. De Ghanees was in goeie vorm, maar het heeft er alle schijn van dat hij de laatste twee wedstrijden van de reguliere competitie niet zal kunnen spelen door een enkelblessure. Ook voor de bekerfinale tegen Gent is hij twijfelachtig.

Anderlecht moet rekenen op puntenverlies van Antwerp of AA Gent om nog de top vier in te duiken. Kompany is evenwel niet zinnens om hun tegenstanders Cercle en OH Leuven een vat bier te trakteren om hen te motiveren. “In Leuven hebben ze trouwens al goed bier. (lacht) Ach, die clubs gaan vanuit zichzelf wel hun best doen, net als wij. Ik focus op de elementen die wij kunnen controleren. Wij gaan voor het maximum en dan zien we wel. Ik kan de wedstrijden van AA Gent of Antwerp niet spelen. Ik kan tout cours zelfs geen wedstrijden meer spelen.”

© BELGA

“We moeten niet wanhopig worden”, vervolgde Kompany. “Het gevoel leeft in de groep dat er nog iets kan gebeuren en daar gaan wij alles aan doen.”

Tot slot kreeg Kompany de vraag wie de Ronde van Vlaanderen zal winnen. “Ik hoop een Belg”, zei hij. “Maar dat kun je beter aan onze voorzitter Wouter Vandenhaute vragen. Hij kent meer van koers dan ik. Sinds ik trainer ben, ben ik een beetje wereldvreemd. Al mijn tijd gaat naar Anderlecht.”