Hein Vanhaezebrouck heeft nog heel wat vraagtekens in aanloop naar partij op bezoek bij Cercle Brugge: “Het worden nog twee moeilijke weken”

AA Gent is nog twee wedstrijden verwijderd van de Champions’ Play-offs. Hein Vanhaezebrouck vermoedt dan ook dat de beslissing effectief pas op de slotspeeldag zal vallen: “Daarom bekijken we het wedstrijd per wedstrijd. Maar het worden zeker twee moeilijke duels. Ons programma is niet moeilijker dan de anderen. We hebben alle drie nog moeilijke opdrachten.”

De voorbije week miste HVH tal van spelers die omwille van interlandverplichtingen afwezig waren. Zij kwamen slechts druppelsgewijs terug en het is voor Hein Vanhaezebrouck dan ook afwachten in welke mate hij zondag over zijn voltallige selectie zal beschikken: “Ik heb nog niet veel jongens gezien. Enkele spelen zullen pas vanmiddag opnieuw op de club aanwezig zijn”, aldus de Gentse coach die ook even verstek moest laten gaan door ziekte.

“Op uitzondering van wat lichte blikschade, denk ik niet dat er zware problemen zijn. Toch blijft het afwachten want komt de schade pas na enkele dagen aan de oppervlakte. Ik ga nu dus ook geen definitief uitsluitsel kunnen geven. Morgen weten we wellicht pas meer. Enkele jongens waren trouwens ook ziek maar ze hadden enkel wat lichte klachten. Het is ook voor hen nog afwachten of ze “helemaal hersteld zullen zijn. Niemand lijkt nu al definitief out.”

Ondertussen lijkt Gianni Bruno, na een operatie aan de adductoren, stilaan klaar om opnieuw voluit te gaan: “Hij heeft deze week alles meegetraind, dat evolueert dus goed. Hij zal maandag ook met de beloften spelen. Dat is voor hem de logische volgende stap: wedstrijdminuten maken. Dan zien we wel hoe het verder evolueert.”

Ondertussen nadert de strijd om de startbewijzen voor de Champions’ Play-offs stilaan hun hoogtepunt: “Ik denk dat de kaarten elke week opnieuw worden geschud. Dus kan het ook pas volgende week beslist worden. Het is niet omdat Antwerp of wij eens thuis spelen, dat je dan ook zeker wint. Het worden voor ons allemaal nog twee moeilijke weken. Daarom bekijken we het wedstrijd per wedstrijd. Maar het worden zeker nog twee moeilijke duels.”

“Cercle is los van de kwaliteiten dit seizoen – die zijn nu zeker volop aanwezig – altijd een moeilijke verplaatsing. Dat is in het verleden ook steeds voor mij gebleken, zowel met Gent als Anderlecht. Club Brugge weet ook hoe moeilijk het is om tegen hun buren te spelen. Cercle heeft nu een jonge groep met enorm veel loopvermogen. Ze zetten heel goed druk. Een ploeg waarbij iedereen voor iedereen speelt.”

Hein Vanhaezebrouck spaart dan ook niet zijn lof voor de Brugse Vereniging: “In het begin van het seizoen pakten ze te weinig punten, anders zouden ze nu dicht bij de top-vier zijn geëindigd. Kijk naar hun knappe reeks: met dat gemiddelde hadden ze anders zeker PO2 gehaald en eindigen ze dicht in de strijd voor Play-off 1. We hebben echter alle drie nog moeilijke opdrachten. Dat is trouwens altijd zo in deze situatie. Ons programma is evenwel niet moeilijker dan de anderen.”

“Voetbal is dus echt een bijzaak”

Tenslotte kwam HVH ook nog even terug op het overlijden van Cercle-doelman Miguel Van Damme die dit weekend wordt begraven: “Het overlijden van Miguel zal zeker een impact hebben op de partij van zondag. Vooral een positieve dan op de Brugse groep. Het is hard voor de jongens die hem goed gekend hebben maar toch ook vooral voor zijn familie: zijn vrouw en dochter, al is zij misschien nog net te jong om het goed te beseffen wat er gebeurt.”

“Maar voor zijn familie en vrienden die er dagelijks bij waren: vooral zijn vrouw en ouders dan allicht in de eerste plaats, zij zagen hem van dichtbij strijden en afzien. Mijn respect naar Miguel toe is heel groot maar ook naar zijn familie toe. Hoe zij daar mee om zijn gegaan. Voor hen is dit het hardst. Maar voor de spelers was hij ook een bron van inspiratie, hoe hij bleef strijden. Dit toont nog maar eens dat voetbal de belangrijkste bijzaak is, maar dus echt een bijzaak. Andere zaken, zoals het geluk, staan voorop. Voetbal kan helpen om iemand dat gelukzalig gevoel te geven maar dit is zo hard voor dit jonge gezin, daar moeten we toch even bij stilstaan.”