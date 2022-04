Hopelijk ben je er niet ingetrapt: dit waren de opvallendste 1-aprilgrappen van dit jaar

“Bokrijk moet 17 panden teruggeven aan de stad Antwerpen”

Gazet van Antwerpen organiseerde een 1 aprilgrap, samen met Antwerps schepen voor Toerisme Koen Kennis. Volgens de schepen moet openluchtmuseum Bokrijk in Genk dringend een reeks historische gebouwen teruggeven aan de stad Antwerpen. De zeventien huizen stonden ooit trots te blinken in de historische Vleeshuiswijk, maar gingen tegen de vlakte in de jaren 60 toen de stad de meest verwaarloosde en door de oorlog beschadigde delen begon te saneren. De panden kwamen uiteindelijk terecht in Openluchtmuseum Bokrijk in Genk. Maar tijden veranderen. Vandaag, juist op 1 april, vindt Antwerps schepen voor Toerisme Koen Kennis (N-VA) dat Bokrijk dat stukje Antwerps erfgoed moet teruggeven.

Vierkante tomaat ‘Square Délice’

Sinds deze week zijn de tomaten geoogst. Dat dit samenviel met 1 april, maakte tomatenteler Den Berk Délice uit Hoogstraten gebruik van. Onder de naam ‘Square Délice’ nam de teler ons in de maling met zijn nieuwste product: vierkante tomaten. Niet alleen is de vierkante tomaat heel handig, aangezien al je stukjes tomaat gelijk zullen zijn, het zou ook je levenskwaliteit veranderen. Jammer genoeg bestaan deze levensverbeterende tomaten nog niet.

© Den Berk Délice

Battenburg-patroon op het gebouw van Politie Antwerpen

Toen Politie Antwerpen een tweet plaatste over hun toekomstige ‘nieuwe mastergebouw’, wisten we meteen dat ook zij een 1 aprilgrapje uithaalden. Zo tonen ze het concept van een gebouw dat bedekt is met het flashy Battenburg-patroon.

Sneeuw in april

Door het veranderende klimaat lijkt het onmogelijk, maar uiterlijk op 1 april ligt ons land onder een wit sneeuwtapijt. Terwijl we normaal met een fris drankje op een zonnig terras moeten kruipen, dommelen we ons vandaag in met extra warme kledij. Een aprilvis van Moeder natuur, misschien?

© Jan Brys

Knalrode anonieme politiewagen

Yann Cools, bekend van Allo bij de wegpolitie, kon de lollige dag ook niet laten schieten. Hij liet op zijn Instagram weten dat BMW hun 3 Series Stealth-model gingen laten ombouwen tot een anonieme politiewagen. Hierop vraagt hij aan zijn volgers wat ze vinden van de kleurrijke keuze.

© Instagram

Nieuwe hitsingle van Conner Rousseau

Een paar weken geleden werd hij nog ontmaskerd als het Konijn in het programma The masked singer, woensdag kondigde Conner Rousseau zijn nieuwste single aan ‘This is me’ en vandaag laat hij weten dat zijn single een 1 aprilgrap was. Een rollercoaster van events voor supporters van de politicus, dus.

© Instagram

Een walvis in de Haven van Antwerpen

Ook Port of Antwerp kon het niet laten om een grap uit te halen met hun volgers op Twitter. Zo deelden zij een foto van een deel van de haven, waarin je een walvis kunt zien zwemmen. Jammer genoeg spreken we hier niet van een walvis, maar eerder van een aprilvis.

Carrefour biedt ruimtereizen aan

Een uurtje over en weer naar de ruimte? Supermarktketen Carrefour – dat effectief reizen in de markt zet – komt er op 1 april mee aanzetten. De lancering staat pas voor 2023 gepland, maar wie nu al boekt en er snel bij is, scoort 5 procent korting. Of Jeff Bezos en Elon Musk al lucht hebben gekregen van Carrefours ruimtelijke (aprilvis)plannen, is nog niet bekend.