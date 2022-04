Union-coach Felice Mazzu blikt al vooruit naar de Champions’ play-offs: “We zouden liegen als we zeggen dat we geen ambities hebben”

Nog twee wedstrijden in de reguliere competitie en dan kan de titelstrijd écht losbarsten in de Jupiler Pro League. Union zag de afgelopen wedstrijden Club Brugge naderen tot vijf punten, en na de halvering van de punten blijft er straks bij aanvang van de Champions’ play-offs misschien nog amper voorsprong over. “Maar we zijn ons vertrouwen niet kwijt”, blijft Union-coach Felice Mazzu (56) optimistisch.

Union pakte in zijn laatste drie thuiswedstrijden slechts 2 op 9 tegen ‘haalbare’ tegenstanders: Sint-Truiden, Eupen en KV Oostende. “Maar we zijn ons vertrouwen zeker niet verloren”, verzekert Mazzu. “We krijgen nu nog twee wedstrijden voorgeschoteld, en daarin moeten we ons opnieuw bewijzen. Maar er is geen reden om aan vertrouwen in te boeten: als je dit seizoen in zijn geheel bekijkt, gaat het gewoon uitstekend voor ons.”

Gelukkig wacht er zondagmiddag een uitwedstrijd: Union is de afgelopen 13 wedstrijden buitenshuis ongeslagen, al verwacht Felice Mazzu zeker geen makkelijke partij tegen Standard. “Het is niet aan mij om te analyseren hoe de situatie van Standard nu exact is. Wat ik wel weet, is dat er meer mentale rust in Luik is door de recente overname. Standard heeft inderdaad al een lastig seizoen achter de rug, maar dat kan gebeuren. Standard is en blijft een grote club, en we moeten naar daar gaan met het grootste respect voor onze tegenstander. Bovendien is het hun laatste thuiswedstrijd, dus Standard zal deze wedstrijd zeker willen winnen.”

© BELGA

Andere taal hadden we natuurlijk niet verwacht van Felice Mazzu, die steeds op zijn hoede is. Het kan nochtans een mooie zondagmiddag worden: mits een gelijkspel – al wil Union ongetwijfeld meer – sluiten de Brusselaars de competitie al zeker af op de eerste plaats. “Het zou fantastisch zijn voor deze groep om dat de realiseren, want ze hebben al fantastische dingen laat zien in deze competitie.”

Ambitie

Het doel op de korte termijn staat dus vast, maar wat wil Union dan realiseren in de Champions’ play-offs? “We zouden liegen als we zeggen dat we geen ambitie hebben. Het zou geen zin hebben om deel te nemen aan de play-offs als je niets wilt realiseren. Maar natuurlijk zijn wij niet verplicht om goede resultaten te boeken, in tegenstelling tot andere ploegen. We zullen zonder druk proberen zo goed mogelijk te presteren.”

Tot slot gaf een fiere Mazzu ook nog uitleg over de succesvolle interlandperiode van zijn spelers. “Ik heb hen allemaal uitdrukkelijk gefeliciteerd. Kaoru, Siebe, Casper, noem maar op. Of ze nu gespeeld hebben of niet. Voor de club en de supporters is het een grote eer om zoveel internationals te hebben, die het bovendien nog eens goed doen ook. Dit kan voor extra ervaring zorgen binnen de groep, maar dan moet iedereen wel met de voetjes op de grond blijven”, besluit de winnaar van de Trofee Raymond Goethals.