“Help, papa is mama aan het verkrachten”: man krijgt alsnog effectieve celstraf nadat zoontje (12) politie had verwittigd

“Help, papa is mama aan het verkrachten.” Met die woorden verwittigde een twaalfjarige jongen uit Zuienkerke in de nacht van 26 augustus 2019 de politie. Toen die arriveerde, was de moeder heel angstig en vertoonde ze blauwe plekken. Ze verklaarde dat haar man haar geslagen en verkracht had.

Verder onderzoek wees uit dat M.T. geregeld klappen uitdeelde aan zijn vrouw. Hij kwam na twee maanden vrij onder voorwaarden, die hij schond door opnieuw geweld te gebruiken en ook het contactverbod met zijn partner te negeren.

Terug samen

Tijdens zijn proces bekende M.T. de slagen, maar niet de verkrachting. Volgens de verdediging was het seks met wederzijdse toestemming, maar de rechter hechtte daar geen geloof aan en veroordeelde M.T. in oktober 2020 tot 37 maanden voorwaardelijke celstraf. Maar omdat de probatie op een mislukking uitdraaide, wordt zijn celstraf nu effectief. De rechter legde hem vrijdag ook nog drie maanden cel op voor het wegmaken van zijn in beslag genomen auto.

De moeder keerde later terug naar M.T. Ze kampen beiden met een alcoholprobleem. Hun twee kinderen werden intussen onder toezicht van de jeugdrechter geplaatst. M.T. zit momenteel opnieuw in voorhechtenis voor - alweer - zwaar partnergeweld.