Kremlin beschuldigt Oekraïne van bombardement: zijn Russen in staat om zoiets in scène te zetten? Of heeft Oekraïne Rusland echt aangevallen?

Twee Oekraïense aanvalshelikopters zouden een brandstofdepot in de Russische stad Belgorod in brand hebben geschoten. Althans, dat claimt de regionale gouverneur daar. Internationaal is er veel twijfel over de waarachtigheid van die claim en wordt gevreesd dat Rusland er zelf iets mee te maken heeft. Willen de Russen zo de vredesonderhandelingen naar hun hand zetten en tijd kopen op het terrein?