Veel lawaai door straaljagers boven de Meir, “maar heeft niks met Oekraïne te maken”

Mensen in en rond Antwerpen werden iets voor 16 uur opgeschrikt door twee laagvliegende gevechtsvliegtuigen. Door de situatie in Oekraïne kwamen er veel vragen, maar er is geen reden tot paniek. “Dit was een geplande oefening”, zegt Defensie.

“We krijgen de laatste tijd vaak vragen, want mensen linken wat ze zien aan de situatie in Oekraïne”, zegt Defensie. “Als mensen ergens een militair zien, of een vliegtuig horen, willen ze weten waarover het gaat.”

Maar het lawaai van vrijdagmiddag had niets met Oekraïne te maken. “Onze piloten moeten aan hun vlieguren geraken om hun certificaties en kwalificaties te behouden”, zegt het leger. “Het kan daarbij gebeuren dat ze laag vliegen. Bij lage bewolking weerkaatst het geluid en kan het nog luider overkomen op de grond. Maar het is niets om je zorgen over te maken.”

Sommige oefeningen staan aangekondigd op de website van Defensie – bij nachtelijke vluchten in de buurt van militaire luchthavens bijvoorbeeld. “We verwittigen telkens ook de provincie. Maar we organiseren elke dag en elke week zo veel oefeningen dat het bijna onmogelijk is om die altijd aan te kondigen aan het brede publiek.” (kba)