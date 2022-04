Dave De Kock blijft in de cel voor moord op kleuter Dean

Dave De Kock, de hoofdverdachte in de zaak van de moord op en ontvoering van de vierjarige Dean Verberckmoes, blijft voorlopig in de cel. Dat heeft de raadkamer van Dendermonde vrijdag beslist.

Het lichaam van Dean Verberckmoes werd op 17 januari in Nederland gevonden ter hoogte van Neeltje Jans in de provincie Zeeland. De 35-jarige De Kock werd eerder die dag opgepakt in Meerkerk in de provincie Utrecht. De onderzoeksrechter in Dendermonde vroeg zijn overlevering voor de moord op en de ontvoering van Dean Verberckmoes. De Internationale Rechtshulpkamer in Amsterdam besliste om de overlevering toe te staan.

De Kock werd in België aangehouden en verblijft momenteel in de gevangenis van Brugge. Hij verscheen vrijdag voor de raadkamer en die besliste om zijn aanhouding te verlengen.

Ook zijn vriendin R. W. werd aangehouden op verdenking van moord en ontvoering. Zij vroeg donderdag de vrijlating voor de Kamer van Inbeschuldingstelling in Gent, maar ook zij blijft aangehouden en dus langer in de cel.