Ze waarschuwde 15 jaar geleden al voor extremisme, nu ziet Hind Fraihi een andere vorm: “Hét pijnpunt van deze eeuw”

Lang voor de aanslagen in Parijs en Brussel was columniste Hind Fraihi een van de eersten om te waarschuwen voor het oprukkende moslimextremisme. Vijftien jaar later ziet ze het extremisme op alle vlakken toenemen. In haar nieuwste boek ‘Antipode’ schuwt ze de taboes niet. De radicalisering schiet overal door, vindt ze, van extreemrechts tot de woke-beweging. Zelfs de goedbedoelende Vlaming die vanuit zijn veilige witte buurt voor diversiteit pleit, moet eraan geloven. Haar scherpe analyse in vier stellingen.