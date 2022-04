OFFICIEEL. Antwerp is (even) verlost van probleemgeval: Didier Lamkel Zé op huurbasis naar FC Metz

Metz is al de derde club voor de 25-jarige buitenspeler dit seizoen. Antwerp verhuurde hem eerder aan het Slovaakse DAC en het Russische Chimki. Bij die laatste club vertrok hij vorige maand door de oorlog in Oekraïne. Hij was er in drie matchen nog goed voor twee goals. Ook bij DAC was hij eerder goed bij schot met twee goals en drie assists in acht duels.

Antwerp nam Lamkel Zé in de zomer van 2018 over van de Franse tweedeklasser Niort. Het werd het begin van een chaotisch avontuur van de Kameroener op de Bosuil. Sportief beleefde hij er een succesvolle periode, maar naast het veld maakte hij zich onmogelijk met verschillende incidenten. Hij heeft bij de Great Old nog een contract tot medio 2023.

FC Metz staat na 29 speeldagen in de Ligue 1 negentiende en voorlaatste, met 23 punten. Nummer achttien Saint-Etienne, dat de barrageplaats bezet, telt 27 punten. Clermont heeft als eerste veilige team 28 punten. Zondag speelt Metz voor eigen volk tegen het Monaco van coach Philippe Clement. (belga)